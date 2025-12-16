به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سلمانی فرماندار تاکستان در این مراسم، حمایت از موکب‌ها را خدمتی بزرگ در مسیر ترویج فرهنگ عاشورا دانست.

وی با اشاره به راهبرد‌های دشمنان جمهوری اسلامی گفت: دشمنان با افزایش تحریم‌ها، جنگ رسانه‌ای و تبلیغات منفی به‌دنبال ایجاد فاصله میان نظام و مردم هستند و نقش این‌گونه مجموعه‌های مردمی در حفظ انسجام اجتماعی و افزایش مشارکت مردم بسیار مهم و اثرگذار است.

فرماندار تاکستان افزود: رژیم صهیونیستی با ترور دانشمندان و بمباران‌ها تلاش داشت اراده ملت را تضعیف کند، اما با مجاهدت رزمندگان، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و حضور آگاهانه مردم این توطئه‌ها خنثی شد.

سلمانی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت و همدلی تصریح کرد: همه ما باید برای تقویت وحدت ملی تلاش کنیم و در این مسیر نقش‌آفرین باشیم.

وی همچنین با اشاره به در پیش بودن انتخابات گفت: ستاد انتخابات تشکیل شده و همه ما دو نقش مهم داریم؛ هم مشارکت در انتخابات و هم تلاش برای افزایش حضور و مشارکت مردم، لذا انتخاب افراد با تجربه، متعهد و متخصص می‌تواند نقش مؤثری در توسعه، عمران و پیشرفت شهر‌ها داشته باشد.