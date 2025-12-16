مراسم پایانی جشنواره شعر «عصای سفید» ویژه نابینایان در شهر مقدس کربلا به همت ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی و بهزیستی شوشتر،برگزار شد .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، عبدالهی ، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شوشتر گفت : این جشنواره با هدف حمایت از استعدادهای ادبی نابینایان و توسعه تعاملات فرهنگی و هنری با همکاری کشور ایران و عراق برگزار شد.

در این مراسم که ویژه برنامه های مختلفی برگزار شد ، شاعران روشندل ایرانی و عراقی در یک فضای فرهنگی و معنوی به خوانش اشعار و آثار خود پرداختند.

حجت الاسلام حسن سیلاوی از فعالان فرهنگی نیز در این مراسم ضمن قدردانی از برگزارکنندگان جشنواره، بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های فرهنگی و هنری جامعه نابینایان و نقش شعر و ادبیات در تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملت‌ها تأکید کرد.

در پایان این مراسم، با اهدای لوح تقدیر از شاعران شرکت‌کننده و عوامل اجرایی جشنواره، به پاس تلاش‌ها و مشارکت مؤثر آنان در برگزاری این رویداد فرهنگی و هنری تجلیل به عمل آمد.