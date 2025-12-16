روابط عمومی شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش به مسافران اعلام کرد: برای آگاهی از زمان دقیق پرواز‌ها با شماره ۱۹۹ تماس بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، با توجه به شرایط نامساعد جوی، وقوع مه‌گرفتگی و کاهش دید افقی، برای حفظ ایمنی سفر‌ها و جلوگیری از بروز هرگونه مشکل احتمالی، مسافران پیش از عزیمت به فرودگاه بین‌المللی کیش، آخرین وضعیت پرواز‌ها را با شماره ۱۹۹ مرکز اطلاعات پرواز تماس بگیرند.

شهروندان و مسافران برای آگاهی از مسیرهای مجاز دریایی عدد ۱ و برای اطلاع از شرایط تردد عدد ۲ را به شماره ۵۰۰۰۴۰۰۱۹۸۳۶۹۲ پیامک کنند.

دریافت آخرین اطلاعات مرتبط با شرایط جوی و وضعیت تردد شناورها، تماس با سامانه‌های گویای ۰۷۶۴۵۷۷ در غرب استان هرمزگان و ۰۷۶۴۴۸۸ در جزیره کیش امکان پذیر است.

هرگونه تغییر در وضعیت پرواز‌ها و تردد‌های دریایی از طریق مراجع رسمی اطلاع‌رسانی خواهد شد.