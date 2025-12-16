به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محمد نظیفی در تشریح جزئیات مصوبه شورای اقتصاد درباره فروش محصولات پالایشگاهی در بورس انرژی اظهار کرد: بر اساس سیاست مصوب شورای اقتصاد در جلسه مورخ ۱۰ آذر امسال و با استناد به قانون بودجه سال ۱۴۰۴، صدور مجوز صادرات فرآورده‌های نفتی اصلی به منظور پرداخت مطالبات شرکت‌های پالایشی نفت بررسی شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران افزود: در این بررسی، شورای اقتصاد تصویب کرد مانده مطالبات شرکت‌های پالایشی بابت مابه‌التفاوت بهای خوراک دریافتی پالایشگاه‌ها و فرآورده‌های اصلی و فرعی تحویل داده‌شده، از سوی شرکت ملی پالایش و پخش تا پایان اسفند ۱۴۰۳ به وزارت نفت اعلام شود. پس از رسیدگی و تأیید این مطالبات، شرکت‌های پالایشی می‌توانند به همان میزان، فرآورده‌های خود را در رینگ داخلی یا بین‌المللی بورس انرژی ایران عرضه کرده و از این طریق بخشی از مطالبات خود را وصول کنند؛ اقدامی که همزمان به کاهش بدهی دولت نیز منجر خواهد شد.

محمد نظیفی با اشاره به آثار این مصوبه تصریح کرد: تبعات این شیوه تسویه مطالبات، هم در کاهش بدهی دولت و هم در بهبود وضعیت نقدینگی شرکت‌های پالایشی نمایان خواهد شد.

مدیرعامل بورس انرژی ایران ادامه داد: با توجه به اینکه بورس انرژی ایران به‌عنوان مرکز و بازار مبادلات این فرآورده‌ها در متن مصوبه مورد تأکید قرار گرفته، انتظار می‌رود میزبانی این معاملات به ایجاد فضای رقابتی مطلوب در تابلو‌های بورس انرژی متناسب با جذابیت ذاتی این عرضه‌ها منجر شود.

محمد نظیفی با ابراز امیدواری درخصوص نتایج اجرای این سیاست گفت: عرضه‌هایی که در نتیجه این مصوبه آغاز می‌شوند، می‌توانند نشانه‌ای مثبت از به‌کارگیری سازوکار‌های بازارمحور در حوزه انرژی و به‌ویژه در بخش فرآورده‌ها باشند و این پیام را به فضای تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور مخابره کنند.

مدیرعامل بورس انرژی ایران تأکید کرد: این سیگنال مثبت می‌تواند در آینده‌ای نزدیک بورس انرژی ایران را به اصلی‌ترین بازار مبادلات فرآورده‌ها، نفت خام، میعانات و سایر حامل‌های انرژی تبدیل کند. تجربه و اعداد و ارقام نیز نشان می‌دهد عرضه‌ها در بستر بورس انرژی از نظر شفافیت معاملات، رانت‌گریزی، رانت‌ستیزی و کارایی در کشف قیمت، ظرفیت بالایی برای پاسخ‌گویی همزمان به نیاز‌های سمت عرضه و تقاضا دارند.

محمد نظیفی در پایان با اشاره به مهلت تعیین‌شده در این مصوبه گفت: یکی از نکات مهم این مصوبه، تعیین زمان اجرا تا پایان سال جاری است. بر اساس مصوبه شورای اقتصاد، عملکرد این سیاست باید به‌صورت ماهانه از سوی شرکت ملی پالایش و پخش گزارش شود و این موضوع مورد تأکید سیاست‌گذار و دولت قرار گرفته است. همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز این مصوبه را ابلاغ کرده‌اند. بر همین اساس، انتظار می‌رود اجرای این مصوبه با سرعت بیشتری دنبال شود تا شرکت‌های پالایشی بتوانند از منافع مالی آن بهره‌مند شوند و این اقدام، فتح بابی برای افزایش سهم مبادلات فرآورده‌ها و حامل‌های انرژی در بورس انرژی ایران در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ باشد.