لیگ برتر بسکتبال؛ استقلال باخت، اما صدرنشین باقی ماند­

به گزارش خبرنگار گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته دوازدهم لیگ برتر بسکتبال برگزار شد که تیم استقلال تهرانِ بدون شکستِ رقابت‌ها مقابل کاله مازندران ۸۲-۷۹ شکست خورد.

طبیعت اسلامشهر از میزبان خود گلنور اصفهان ۷۲-۶۸ شکست خورد. پترونوین ماهشهر ۷۷-۷۴ برابر رعد پدافند باخت و پاس کردستان ۹۰ - ۸۶ بر مهگل البرز غلبه کرد.

مسابقه نفت و گاز زاگرس جنوبی و شهرداری گرگان این هفته به دلیل میزبانی شهرداری گرگان از الریاضی لبنان در چارچوب رقابت‌های غرب آسیا به چهارم دی موکول شد.