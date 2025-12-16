پخش زنده
امروز: -
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی، از تکمیل عملیات حفاری و راهاندازی یک حلقه چاه جدید این فاز و افزایش ۱.۷ میلیون متر مکعبی ظرفیت تولید روزانه گاز پارس جنوبی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علیاصغر صادقی افزود: این چاه، سومینحلقه چاه فاز ۱۳ پارس جنوبی است که در آذر امسال تکمیل و بهرهبرداری شده و در آستانه فصل زمستان به مدار آمده است.
وی با اشاره به روند تکمیل فعالیتهای باقیمانده فراساحلی در طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی افزود: در ۱۰ ماه گذشته، چهار حلقه چاه جدید در این فاز حفاری شده و همچنین با انجام عملیات اسیدکاری بر روی سه حلقه چاه دیگر، ظرفیت تولید گاز غنی در فاز ۱۳ پارس جنوبی در مجموع ۸ میلیون مترمکعب در روز افزایش یافته است.
مجری طرح توسعه فاز ۱۳ پارس جنوبی تأکید کرد: مجموع اقدامات انجام شده، نقش موثری در بهبود تراز گازی کشور در فصول سرد سال و افزایش پایداری تولید گاز غنی از میدان مشترک پارس جنوبی ایفا کرده است و این روند با تلاش همکاران و متخصصان با تمام توان ادامه دارد.
پیش از این نیز مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس از بهرهبرداری موفق دو حلقه چاه جدید در فاز ۱۳ میدان گازی پارس جنوبی خبر داده و اعلام کرده بود که با راهاندازی این چاهها، ظرفیت تولید گاز این فاز روزانه سه میلیون متر مکعب افزایش یافته است.