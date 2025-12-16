به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، بازار زیر ذره بین بازرسا قرار دارد اما اگر تخلفاتی مانند نصب نکردن نرخ‌نامه، گران‌فروشی، کم‌فروشی، احتکار و تقلب در بازار مشاهده کردید و حتی در موارد تکرار تخلف یا اصرار بر آن، گزارش‌های خود را از طریق سامانه اینترنتی ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت ثبت کنند.

در حال حاضر تلفن ۱۲۴ که دریافت کننده تخلفات بود از دسترس خارج شده و تنها می توانید از طریق سامانه ۱۲۴ تخلفات را ثبت کنید. تا علاوه بر اعمال حداکثر جریمه قانونی، واحد متخلف مهرو موم شود و نصب پارچه تخلف نیز در دستور کار قرار گیرد.

بویژه این روزها که بازرسی از بازار شب یلدا تا سوم دی ماه ادامه دارد و بیشترین تخلفات که کم فروشی، گرانفروشی و درج نکردن قیمت است زیر ذره بین قرار می‌گیرد.

اما اینکه این سامانه چطور کار می کند و چطور باید تخلفات را ثبت کنید در این موشن گرافیک کامل توضیح داده شده است.