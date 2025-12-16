پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان وحید محمدپور شهردار باغین از بهرهبرداری چندین طرح عمرانی و ورزشی در این شهر خبر داد.
وی با اشاره به بهسازی بوستان شهدای گمنام اظهار داشت: این پروژه عمرانی با اعتباری بالغ بر ۳۰۰ میلیارد ریال شامل ساماندهی قبور مطهر شهدای گمنام، نصب گنبد قبور مطهر، اجرای موزاییکفرش، جدولگذاری، تأمین و اجرای روشنایی، نصب مجموعه بازی کودکان، نردهکشی و احداث آلاچیق است که در دهه فجر امسال به بهرهبرداری خواهد رسید.
شهردار باغین همچنین از احداث و راهاندازی زمین چمن مصنوعی شهرداری باغین خبر داد و افزود: این پروژه ورزشی با مساحت ۲ هزار مترمربع و اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد ریال از محل اعتبارات داخلی شهرداری اجرا شده و شامل عملیات زیرسازی، بتنریزی، اجرای چمن مصنوعی، احداث رختکن و سرویسهای بهداشتی و نصب پروژکتورهای روشنایی بوده که در ایام دهه فجر افتتاح میشود.
محمدپور در ادامه از بهرهبرداری زمین چمن مصنوعی مجموعه ورزشی اداره ورزش و جوانان شهر باغین نیز خبر داد و گفت: این پروژه با اعتبارات اداره کل ورزش و جوانان استان و با همکاری شهرداری باغین تکمیل و آماده بهرهبرداری شده است.
وی با اشاره به اجرای پروژههای مهم عمرانی شهری بیان کرد: عملیات اجرایی اصلاح هندسی ورودی اصلی شهر باغین و احداث میدان بیضیشکل در ورودی شهر کرمان مقابل پلیسراه با هدف ساماندهی ترافیکی، افزایش ایمنی، بهبود منظر شهری و ارتقای کیفیت ورودی شهر در حال انجام است. این پروژه شامل اصلاح هندسی مسیرهای ورودی و خروجی، ایجاد جزایر میانی و مسیرهای کندرو، اجرای فضای سبز، نورپردازی و نصب المان شهری خواهد بود که تلاش میشود تا پایان سال به بهرهبرداری برسد.
شهردار باغین همچنین به بهسازی رفیوژ بلوار بصیرت (جاده رفسنجان) اشاره کرد و گفت: در این پروژه عملیات جدولگذاری، موزاییکفرش، اجرای روشنایی، ساماندهی فضای سبز انجام شده و آسفالت و نصب ۷ المان مناسبتی نیز بهزودی در این بلوار اجرایی خواهد شد.
وی از بهسازی میدان ولیعصر (عج) خبر داد و افزود: این پروژه شامل زیرسازی، اجرای جدولگذاری، موزاییکفرش، نصب المان مناسب و ساماندهی فضای سبز است که نقش مهمی در زیباسازی و ایمنی این میدان ایفا خواهد کرد.
محمدپور در ادامه از اجرای رفیوژ میانی و پیادهروسازی بلوار امام (ره) خبر داد و گفت: این طرح عمرانی شامل موزاییکفرش، جدولگذاری و ساماندهی باغچهها و فضاهای گلکاریشده بوده و با اعتباری حدود ۵۵میلیارد ریال در حال اجرا است.
شهردار باغین همچنین از اجرای پروژه پارک محلهای آزادگان خبر داد و اظهار داشت: این پارک با اعتباری بالغ بر ۴۰ میلیارد ریال و با هدف ارتقای سرانه فضای سبز شهری، بهطور کامل بازسازی شده که شامل جدولگذاری، موزاییککاری، احداث آلاچیق، نصب مجموعه بازی کودکان و اجرای سیستم روشنایی است.
وی در پایان تأکید کرد: اجرای این طرحهای عمرانی و ورزشی نقش مؤثری در افزایش نشاط اجتماعی، ارتقای ایمنی، بهبود منظر شهری و رفاه شهروندان باغین خواهد داشت.