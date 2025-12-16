اعضای اصلی انتخابات شورای توسعه سمنها در یزد مشخص شدند
«بهروز عامریان» و «فخرالسادات خامسی» از مجموع ۵۴ رأی، بهعنوان اعضای اصلی شورا انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد،
مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری یزد، در مراسم انتخابات نماینده سمنهای استان در شورای توسعه و حمایت، این رایگیری را یکی از مهمترین و حساسترین انتخابات سالهای اخیر توصیف کرد.
علی صالحی با اشاره به شرایط خاص جامعه مدنی، بر انتخاب نمایندگانی آگاه، مطالبهگر و دارای رویکرد تعاملی تأکید کرد و گفت: نقش این نماینده در تقویت همافزایی بین سمنها، ارتباط مؤثر با استانداری و شکلگیری خانه سمنها بسیار تعیینکننده است.
در این انتخابات که با حضور نمایندگان سمنها و تحت نظارت هیئتهای اجرایی و نظارت برگزار شد، «بهروز عامریان» با ۲۳ رأی و «فخرالسادات
خامسی» با ۲۰ رأی از مجموع ۵۴ رأی، بهعنوان اعضای اصلی شورا انتخاب شدند. همچنین «سید مظفر میروکیلی» با ۱۶ رأی عضو علیالبدل شد.
این انتخابات همزمان با سراسر کشور برگزار شد.