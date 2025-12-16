پخش زنده
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل از راهاندازی پاسگاه محیطبانی در منطقه شکار ممنوع نشل و اندوار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ عباس بابایی رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان آمل گفت: پاسگاه محیطبانی در منطقه شکارممنوع نشل و اندوار از توابع بخش امامزاده عبدالله شهرستان آمل راهاندازی شد.
این منطقه با ۳۳ هزار هکتار مساحت، زیستگاه گونههای ارزشمند و در معرض تهدیدی همچون خرس قهوهای، پلنگ، کل و بز، قوچ و میش است.
وی با بیان اینکه وجود شکارچیان محلی و برخی شکارچیان سودجو تهدید جدی برای حیاتوحش منطقه محسوب میشود، افزود: با راهاندازی این پاسگاه و حضور محیطبانان، بخشی از محدوده تحت کنترل و پایش بیشتری قرار خواهد گرفت.
بابایی با اشاره به گستردگی حوزه جغرافیایی و کوهستانی بودن منطقه گفت: امکان ایجاد پاسگاههای محیطبانی در مناطق بیشتری از شهرستان وجود ندارد و محدودیتهای سازمان محیط زیست در زمینه تأمین نیرو و ایجاد پاسگاههای جدید از دلایل اصلی این امر است.
وی اضافه کرد: در حال حاضر پاسگاه محیطبانی هراز (کندوا) به عنوان پاسگاه مرکزی فعالیت دارد و دیگر پاسگاهها به صورت چرخشی مورد استفاده محیطبانان قرار میگیرند.
شهرستان آمل دارای پاسگاههای محیطبانی هراز، پردمه و دشتسر است که محیطبانان دو پاسگاه از این تعداد به صورت متناوب و براساس برنامه پایش در مناطق حضور دارند.
رییس اداره حفاظت محیط زیست آمل با اشاره به کمبود نیرو در این حوزه اظهار داشت: بیش از ۶۰ درصد ردیفهای محیطبانی شهرستان آمل بلا تصدی است و پیگیریهای لازم برای جذب نیروی محیطبان در دستور کار قرار دارد.