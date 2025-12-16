دادستان مرکز خوزستان از اجرای موفقیت‌آمیز طرح بررسی وضعیت ۱۷ هزار نفر و دستیابی به نتایج قابل‌قبول در ساماندهی وضعیت زندانیان و کاهش جمعیت کیفری استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، امیر خلفیان در جلسه کارگروه کاهش جمعیت کیفری استان، با اشاره به اهمیت استفاده از سامانه‌های به‌روز و کارآمد در مدیریت امور قضایی و زندان‌ها اظهار داشت: سامانه پانیذ زندانیان باید هرچه سریع‌تر به‌روزرسانی شود تا امکان رصد دقیق وضعیت محکومان و بازداشتی‌ها فراهم شود و تصمیم‌گیری‌های قضایی با سرعت و دقت بیشتری انجام گیرد.

وی با بیان اینکه طرح پایش زندانیان در استان خوزستان با موفقیت اجرا شده است، افزود: بررسی وضعیت ۱۷ هزار نفر در قالب طرح پایش زندانیان بصورت کامل انجام شد و نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که این پایش توانسته به شکل قابل قبولی در شناسایی مشکلات، کاهش بلاتکلیفی‌ها و تسریع در تصمیم‌گیری‌های قضایی مؤثر باشد.

خلفیان با تأکید بر لزوم جلوگیری از صدور قرار‌های نامناسب تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این کارگروه، پیشگیری از صدور قرار‌هایی است که منجر به افزایش غیرضروری جمعیت کیفری می‌شود. در همین راستا، تعیین تکلیف زندانیان بازداشتی باید در اسرع وقت انجام شود.

دادستان مرکز استان خوزستان با بیان اینکه تعداد زندانیان بلاتکلیف در استان اندک است، بیان داشت: با وجود کم بودن تعداد این افراد، تأکید جدی داریم که همین تعداد محدود نیز باید هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شوند و هیچ بازداشت بلاتکلیفی در سیستم باقی نماند.

وی همچنین به موضوع محکومان غایب از زندان اشاره کرد و گفت: محکومان غایب باید شناسایی شوند و اقدامات لازم برای بازگرداندن آنان به زندان انجام گیرد. این موضوع نقش مهمی در نظم حقوقی و اجرای احکام دارد و نباید مورد غفلت قرار گیرد.

دادستان مرکز خوزستان در ادامه تأکید کرد: همکاری مستمر دستگاه قضایی، زندان‌ها و سایر نهاد‌های مرتبط، نقش مهمی در اصلاح فرآیندها، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای عدالت قضایی خواهد داشت و نتایج مثبت طرح پایش زندانیان نشان می‌دهد که این مسیر باید با جدیت ادامه یابد.