پخش زنده
امروز: -
کارشناسان تغذیه میگویند تأمین مایعات و مصرف غذاهای سبک و مقوی، روند بهبود کودکان مبتلا به سرماخوردگی و آنفلوانزا را تسریع میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ کارشناسان تغذیه با تأکید بر نقش تغذیه مناسب در بهبود کودکان مبتلا به سرماخوردگی و آنفلوانزا اعلام کردند: سیراب نگهداشتن بدن کودک از طریق مصرف آب، آبمیوه رقیقشده، سوپ و آبگوشت کمچرب، نقش مهمی در مقابله با تب و عفونت دارد. همچنین استفاده از چایهای گیاهی متناسب با سن کودک مانند بابونه و نعنا، برای کودکان بالای یک سال توصیه میشود.
بر اساس این توصیهها، به دلیل کاهش اشتهای کودک در دوران بیماری، بهتر است وعدههای غذایی کوچک و مکرر جایگزین سه وعده اصلی شود. مصرف پوره سیبزمینی، سوپ و میوههای نرم میتواند به تأمین انرژی مورد نیاز کودک کمک کند.
کارشناسان همچنین غذاهای سبک و زودهضم مانند سوپ مرغ یا سبزیجات، پوره سیبزمینی، برنج، ماست ساده و تخممرغ آبپز را در کاهش التهاب و افزایش توان بدن مؤثر دانستند.
مصرف میوهها و سبزیجات حاوی ویتامین و آنتیاکسیدان از جمله سیب، پرتقال، موز، هندوانه و سبزیجات سبز نیز به تقویت سیستم ایمنی کودک کمک میکند.
در عین حال، پرهیز از غذاهای سنگین و پرچرب، غذاهای تند و پرادویه، خوراکیهای شور و مصرف عسل برای کودکان زیر یک سال مورد تأکید قرار گرفته است.
همچنین در صورت افزایش مخاط یا حساسیت، مصرف لبنیات پرچرب باید محدود شود و تغذیه با شیر مادر یا شیرخشک ادامه یابد.