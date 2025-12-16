پخش زنده
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی از اجرای طرح گسترده دیجیتالسازی اسناد خبر داد و گفت: تا امروز بیش از ده هزار سند اسکن و بارگذاری شده و بیش از ۱۴۰ هزار سند در اختیار داریم که به تدریج در دسترس عموم قرار خواهد گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدابراهیم زارعی تأکید کرد: ما باید دانش تاریخی را عمیقتر کنیم و برای نسل جوان برنامههای آموزشی جدیتری داشته باشیم. همکاری با وزارت آموزش و پرورش در این زمینه آغاز شده است.
وی خاطرنشان کرد: تشکلهای مردمنهاد بازوی توانمند میراثفرهنگی هستند. اگر این نهادها در کنار ما باشند، هیچ مشکلی نخواهیم داشت. وظیفه ماست که از آثار نیاکان دفاع کنیم، آنها را معرفی کنیم و به نسلهای آینده بشناسانیم.
رئیس پژوهشگاه میراثفرهنگی به برخی مشکلات موجود در حوزه حفاظت آثار تاریخی اشاره کرد و گفت: در بازدیدی که اخیراً در یکی از استانها داشتم، شوربختانه شاهد بودم که کتیبههای ارزشمند قرن ششم با میخ روی دیوار نصب شدهاند. این موضوع را به متولیان تذکر دادم و امیدوارم اصلاح شود.
او همچنین از آغاز آموزشهای تخصصی در حوزه مرمت سنگ خبر داد و افزود: برای جلوگیری از تاریخسازیهای نادرست و روایتهای غیرمستند، باید اسناد و میراث فرهنگی موجود را به روایتهای درست تبدیل کنیم. این کار نیازمند همکاری تشکلهای مردمنهاد است.
زارعی با اشاره به تاریخچه موزهداری در ایران گفت: اولین موزههای کشور توسط مجموعهداران و در خانههای مردم شکل گرفت. واقعیتهای تاریخی در یادداشتهایی که در خانهها پیدا میشود ثبت شده، نه صرفاً در دستور شاهان؛ بنابراین مردم همواره نقش اصلی در حفظ میراث داشتهاند.
زارعی با ذکر نمونهای از سفر خود به یونان افزود: در شهری به نام ارسطو هنوز کانالی به نام خشایارشا وجود دارد و حتی تیمهای ورزشی نام فرزندان ایرانی را بر خود دارند. این نشان میدهد که فرهنگ ایران تا کجا نفوذ داشت و ما باید بیش از پیش به معرفی آن بپردازیم.