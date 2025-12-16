پخش زنده
رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی بر ضرورت تولید پایدار گاز و تأمین رفاه و آسایش مردم بهویژه در فصل سرد سال تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ با آغاز فصل سرد سال، ورود سامانههای بارشی و افزایش مصرف گاز در بخش خانگی و صنعتی نشست مشترکی میان رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی و مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی برگزار شد که در آن، آخرین وضعیت تولید، ایمنی و آمادگی پالایشگاههای این مجموعه با ورود سامانه بارشی به جنوب کشور مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم دیر، کنگان جم و عسلویه در مجلس شورای اسلامی در این دیدار با اشاره به نقش راهبردی مجتمع گاز پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور اظهار داشت: تولید پایدار گاز و فراهمسازی رفاه و آسایش مردم، بهویژه در روزهای سرد سال، اولویت نخست کشور است و همه دستگاهها و مجموعههای مرتبط باید با تلاش شبانهروزی در این مسیر گام بردارند.
حجت الاسلام شیخ موسی احمدی افزود: در راستای پایداری تولید، اقدامات ارزشمند، فنی و نوآورانهای در پالایشگاههای پارس جنوبی اجرا شده که این اقدامات نقش بسزایی در استمرار تولید، امنیت انرژی و رونق اقتصادی کشور دارد و شایسته تقدیر است.
مدیرعامل مجتمع گاز پارس جنوبی نیز در این نشست با اشاره به تمهیدات روزهای اخیر گفت: با توجه به اعلام شرایط قرمز جوی و ورود سامانههای بارشی، تمامی تمهیدات لازم در حوزه ایمنی، پایداری تأسیسات و استمرار تولید در پالایشگاههای این مجموعه پیشبینی و اجرایی شده است.
غلام عباس حسینی افزود: در حال حاضر، تولید گاز در پالایشگاههای پارس جنوبی با حداکثر ظرفیت و با رعایت کامل الزامات ایمنی در حال انجام است و روزانه نزدیک به ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز به شبکه سراسری کشور تزریق میشود.
وی با تأکید بر اهمیت تأمین پایدار گاز و محصولات جانبی در فصل زمستان گفت: از ماهها پیش، برنامهریزیهای پیشگیرانه و عملیاتی برای افزایش آمادگی زیرساختها، ارتقای سطح ایمنی، هماهنگی میان واحدهای عملیاتی و پشتیبانی و افزایش تابآوری پالایشگاهها انجام شده است تا در اوج مصرف زمستانی، هیچگونه خللی در تأمین انرژی کشور ایجاد نشود.
مجتمع گاز پارس جنوبی بهعنوان بزرگترین تأمینکننده گاز کشور، نقش محوری در پایداری شبکه گازرسانی، امنیت انرژی و پشتیبانی از بخشهای مختلف اقتصادی ایفا میکند و استمرار تولید حداکثری این مجموعه، پشتوانهای مطمئن برای عبور موفق از فصل سرد سال است.