

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مراسم آبروی محله و یادبود شهیدان والامقام محمدمهدی و احمد زارع بیدکی با حضور خانواده‌های معظم شهدا، رزمندگان، بسیجیان و جمعی از مردم ولایتمدار شهرستان مهریز برگزار شد.

در این آیین معنوی، هژبری از رزمندگان دوران دفاع مقدس به عنوان سخنران، با اشاره به مجاهدت‌ها و ایثارگری‌های شهدا، اظهار داشت: آرامش و امنیت امروز جامعه نتیجه خون پاک شهیدانی است که با ایمان و اخلاص از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند.

وی با بیان خاطراتی از دوران دفاع مقدس، بر ضرورت زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت به ویژه در بین نسل جوان تأکید کرد و افزود: برنامه‌هایی همچون آبروی محله، نقش مؤثری در پیوند مردم با سیره و سبک زندگی شهدا دارد.

در پایان این مراسم، حاضران با قرائت فاتحه و ذکر صلوات، یاد و خاطره شهیدان محمدمهدی و احمد زارع بیدکی را گرامی داشتند و با آرمان‌های والای شهدا تجدید میثاق کردند.