به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، بارش در سامانه اخیر در مناطق مختلف غالبا به شکل باران بوده و در برخی مناطق از جمله دهستان کاکان بارشها به صورت برف ثبت شده است.

رئیس مرکز پیش بینی هواشناسی استان اعلام کرد: از دیروز تاکنون و در سامانه بارش در منصورخانی کاکان ۱۴ میلی متر باران و هشت سانتی متر برف و سیرون شبلیز ۶ سانتی متر ثبت شده است.

ولی بهره مند افزود: همچنین در دشتروم ۱۰ میلیمتر، مارگون ۷، سپیدار ۶، دلی خمسیر ۶، یاسوج دولت آباد ۵، امیرآباد بابکان ۵، سیرون شبلیز ۳.۷، گنجه‌ای ۳.۵، یاسوج فرودگاه ۳.۵، سینه نمک ۳، پراشکفت ۳، تنگ رواق ۳، ده برآفتاب ۲.۵، کالوس ۲.۵، سی سخت ۲.۳، جاورده ۲، کریک ۲ ،تل گاه ۱ ، لیشتر ۰.۵ ،دهدشت ۰.۳، لیکک ۰.۳، دوگنبدان ۰.۲، چرام ۰.۲، باشت ۰.۱ میلی متر باران ثبت شده است.