رئیسکل دادگستری استان کرمان در چارچوب برنامه "سهشنبههای مردمی" با ۱۰۹ نفر از شهروندان کرمانی دیدار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان رئیسکل دادگستری استان کرمان به همراه معاون قضایی دادگستری، امروز سهشنبه ۲۴ آذرماه، در چارچوب برنامه "سهشنبههای مردمی" با ۱۰۹ نفر از شهروندان کرمانی بهصورت چهرهبهچهره دیدار و به مطالبات و درخواستهای آنان رسیدگی کردند.
این دیدار مانند هفتههای گذشته، در راستای سیاستهای قوه قضائیه مبنی بر تقویت ارتباط مستقیم با مردم، تسهیل دسترسی شهروندان به مسئولان قضایی و رفع موانع و مشکلات حقوقی و قضایی برگزار شد و هدف اصلی آن، تحقق عملی رویکرد مردمیسازی دستگاه قضایی و کاهش فاصله میان مردم و مسئولان عنوان شده است.
در جریان این برنامه، رئیسکل دادگستری استان کرمان بهطور مستقیم درخواستهای ۳۲ نفر از شهروندان را مورد بررسی قرار داد و دستورات قانونی لازم را صادر کرد. همچنین روحانی، از معاونان قضایی دادگستری کل استان، طی روز گذشته به درخواستهای ۴۵ نفر و در روز جاری نیز به مشکلات و مطالبات ۳۲ نفر دیگر از مراجعان رسیدگی کرده و دستورات مقتضی را در چارچوب قوانین صادر کرد.