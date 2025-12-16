پخش زنده
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزارت کشور طرح تولید کود کمپوست و تفکیک پسماند را راهحلی برای یکی از چالشهای مهم استانهای شمالی بهویژه مازندران در زمینه دفن زباله دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی و رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور در گردهمایی شهرداران مازندران گفت: در جمع مدیران مجرب و موفق شهری مازندران هستیم و از ظرفیت آنان برای شناسایی معضلات شهری بهرهمند میشویم.
مسعود نصرتی با اشاره به بازدید از طرح تولید کود کمپوست و خط تفکیک پسماند با ظرفیت ۲۵۰ تن، افزود: این طرح طی شش ماه با مشارکت سرمایهگذار اجرایی شده و اکنون در مرحله آزمایش قرار دارد. کیفیت و فناوری آن مناسب بوده و امید است با مصوبه فروش ارزی کود کمپوست، زمینه کاهش وابستگی به واردات و جلوگیری از خروج ارز فراهم شود.
وی این طرح را راهحلی برای یکی از چالشهای مهم استانهای شمالی بهویژه مازندران در زمینه دفن زباله دانست و گفت: خدمات این طرح علاوه بر بهشهر، به چند شهر همجوار و روستاهای تحت پوشش نیز ارائه خواهد شد.
معاون وزیر کشور خاطرنشان کرد: در این نشست علاوه بر موضوع مدیریت پسماند، مباحثی همچون حملونقل عمومی، تأمین مالی، گردشگری و شیوههای جمعپذیری برای جذب سرمایهگذار نیز مورد بحث قرار گرفت.
وی در پایان تأکید کرد: این جلسه با نگاهی هماندیشانه و گفتوگویی دوسویه برگزار شد و مقرر شد از ظرفیت نمایندگان مجلس، بهویژه در فصل بودجهریزی، حداکثر استفاده صورت پذیرد.