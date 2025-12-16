به مناسبت ایام ولادت بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، از سربازان متأهل تیپ زرهی حضرت حجت نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تقدیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، در ایام فرخنده میلاد حضرت فاطمه زهرا(سلام الله علیها)، مراسم تکریم و تجلیل از سربازان متاهل تیپ زرهی حضرت حجت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با حضور مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در این تیپ و جمعی از فرماندهان و کارکنان برگزار شد.

این مراسم که با هدف تقدیر از ایثارگری‌های این عزیزان در عرصه دفاع از میهن انجام شد، بر نقش مهم و جایگاه خانواده در پشتیبانی از مدافعان امنیت تأکید کرد.

در این آیین از زحمات و وفاداری سربازان متاهل این یگان که در کنار مسئولیت‌های خطیر نظامی، بار سنگین مسئولیت خانوادگی را نیز بر دوش می‌کشند، قدردانی شد.

