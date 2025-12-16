به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مسابقات فوتسال لیگ مناطق آذربایجان غربی در رده سنی جوانان زیر ۱۹ سال استان یادوآره شهید یاسین قنبری به میزبانی شهرستان میاندوآب و با حضور ۸ تیم در دو گروه در سالن ورزشی شهدای ۱۷ شهریور میاندوآب برگزار شد.

در نهایت ۲ تیم از هر گروه و در مجموع ۴ تیم منتخب میاندوآب، اروم شاپرک ارومیه، سلماس و مهاباد به لیگ برتر جوانان زیر ۱۹ سال استان راه یافتند .

این بازی‌ها قراراست در بهمن ماه سال جاری برگزار شود و تیم قهرمان در سال آینده به مسابقات کشوری راه یابد.