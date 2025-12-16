مدیر آموزش و پرورش اندیمشک گفت: قرارداد پیمانکار اردوگاه دانش آموزی به دلیل ضعف در انجام تعهدات و وارد کردن خسارت‌های عمده به این مجموعه فسخ شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بهرام سپهریان با اشاره به خسارت‌های وارد شده به اردوگاه دانش آموزی قلعه مختار اندیمشک اظهار داشت: قرارداد پیمانکار این اردوگاه به دلیل ضعف در انجام تعهدات و وارد کردن خسارت‌های عمده به این مجموعه فسخ شد.

وی بیان کرد: اردوگاه دانش آموزی قلعه مختار اندیمشک (شهدای دانش آموز اندیمشک) دارای امکانات تفریحی و طبیعت بکر است که احیای دوباره آن می‌تواند اندیمشک را به قطب اردو‌های دانش آموزی کشور تبدیل کند.

سپهریان با اشاره به واگذاری پارک بزرگ قلعه مختار به آموزش و پرورش و تبدیل آن به اردوگاه دانش آموزی در سال ۱۳۹۱ ادامه داد: این پارک در مساحتی افزون بر ۱۵ هکتار در کنار رودخانه دز در مجاورت روستای قلعه مختار اندیمشک واقع شده و دارای زیرساخت‌های مختلف از جمله سالن آمفی تئاتر، خوابگاه، سالن ورزشی و زمین چمن است.

مدیر آموزش و پرورش اندیمشک اظهار کرد: این اردوگاه از سال ۱۳۹۹ با قرادادی بحث برانگیز و یک طرفه به پیمانکار واگذار شد که به دلیل مشکل حقوقی و اجرایی، وضعیت نگهداری و تعمیرات آن به سطح بسیار پایینی تنزل یافت و در عمل به حال خود رها شد.

وی هدف از راه اندازی این اردوگاه را ایجاد فضای تفریحی آموزشی مفید برای دانش آموزان دانست و افزود: اردوگاه دانش آموزی اندیمشک یکی از مراکز کم نظیر در کشور است که به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و همچنین ظرفیت، زیرساخت و تجهیزات آن می‌تواند به قطبی مهم برای استفاده دانش آموزان سراسر کشور تبدیل شود.

سپهریان با اشاره به آخرین وضعیت اردوگاه دانش آموزی این شهرستان بیان کرد: پرونده اردوگاه به نتیجه رسید و قرارداد پیمانکار فسخ شد که این گامی مهم در احیای اردوگاه است.

فعال سازی دوباره اردوگاه قلعه مختار در دستور کار است

مدیر آموزش و پرورش اندیمشک گفت: حل مسایل این اردوگاه، فعال سازی دوباره و جبران و ترمیم خسارت‌های وارد شده به این اردوگاه به طور ویژه در دستور کار است.

وی با بیان اینکه مدیر جدید این اردوگاه منصوب شده است، ادامه داد: پیگیری‌های حقوقی مرتبط با اردوگاه از جمله خسارت‌های وارد شده به اموال و تجهیزات آن و همچنین بدهی برق این مجموعه که سال‌ها توسط پیمانکار پرداخت نشده، همچنان ادامه دارد.

اردوگاه قلعه مختار اندیمشک (شهدای دانش آموز اندیمشک) ظرفیت توسعه تا ۲۵ هکتار را دارد و به دلیل آب و هوای منطقه و چهارفصل بودن آن، در همه روز‌ها و ماه‌های سال توان برگزاری اردو‌های ملی را داراست.