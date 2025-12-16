پخش زنده
کتاب گویای «خانوم ماه» رایگان در پایگاه ایران صدا منتشر شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این کتاب داستان زندگی همسر شهید شیرعلی سلطانی است که در سه فصل جداگانه روایت میشود.
پخش برنامههای رادیو مقاومت یکم دی روی موج افام ردیف ۹۵ و نیم مگاهرتز آغاز میشود و ۲۴ ساعته تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت.
روایت اقتدار ایران در جنگ ۱۲ روزه و بازنمایی دستاوردهای کشور در این دفاع تاریخی محور برنامههای این رادیو است.
مردی در اثر خیانت دوستش به زندان میافتد و بر سر یک دو راهی قرار میگیرد.
این، داستان فیلم هنری جانسون است که پنجشنبه، ساعت ۲۰:۳۰، از شبکه چهار سیما پخش و ساعت ۹ روز بعد تکرار میشود.
گربه سانان بزرگ بی وقفه زیرنظر ، چهارشنبهها ساعت ۲۳ از شبکه مستند پخش و روز بعد ساعت ۱۴ بازپخش میشود.
این مستند به زندگی شیرها، یوزها و پلنگها در طبیعت بکر آفریقا میپردازد.