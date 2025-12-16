فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان کرمان گفت: در عملیات اخیر، یک دستگاه فلزیاب کشف و یک متهم دستگیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سرهنگ مجید فاریابی با تأکید بر تثبیت امنیت پایدار در مقابله با سوداگران اموال تاریخی و فرهنگی افزود: در راستای استفاده از ظرفیت ارگان‌های همیار و اجرای تفاهم‌نامه منعقد شده با فرماندهی انتظامی استان کرمان، برابر گزارش واصله از پایگاه حفاظتی شهرستان سیرجان، عوامل انتظامی کلانتری شهر پاریز در حین انجام مأموریت موفق به کشف و ضبط ۱ دستگاه فلزیاب و دستگیری ۱ نفر متهم دراین‌رابطه شدند.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان تصریح کرد: متهم دستگیرشده به‌همراه فلز یاب مکشوفه با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.

او با تأکید بر عزم جدی در صیانت از مواریث تاریخی و فرهنگی استان اظهار کرد: در مسیر مقابله قاطع با سوداگران و متجاوزان به اموال تاریخی و فرهنگی، استفاده حداکثری از ظرفیت ارگان‌های همیار به‌ویژه نیروی انتظامی و همراهی مؤثر دستگاه قضایی در دستور کار یگان حفاظت میراث‌فرهنگی کرمان قرار دارد.

سرهنگ فاریابی خاطرنشان کرد: این هم‌افزایی و تعامل بین‌بخشی نقش بسزایی در پیشگیری از جرایم، برخورد قانونی با متخلفان و تثبیت امنیت پایدار در حفاظت از ابنیه، محوطه‌ها و آثار تاریخی استان کرمان داشته و زمینه‌ساز ارتقای ضریب ایمنی و اطمینان خاطر برای پاسداری از این سرمایه‌های ارزشمند ملی است.