به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی ، سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی گفت: هر ساله با آغاز فصل سرما و اولویت‌دهی به تأمین گاز خانوارها، صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها با محدودیت جدی در دریافت خوراک گاز مواجه می‌شوند که این موضوع به کاهش تولید محصولات پتروشیمی از جمله کود اوره منجر می‌شود و در نتیجه، کشاورزان برای تأمین نهاده‌های کود مورد نیاز خود با مشکلات متعددی روبه‌رو می‌شوند.

وحید ضیائیان احمدی افزود: با توجه به اهمیت کود اوره در افزایش بهره‌وری و تأمین نیاز‌های زراعی استان، در سال جاری با پیش‌بینی این شرایط و انجام رایزنی‌های گسترده، سهمیه چهار هزار تن کود اوره از محل تولید پتروشیمی عسلویه برای خراسان جنوبی قطعی شد.

وی گفت: این محموله‌ها با کشتی به بندرعباس حمل شده و به تدریج بر اساس درخواست کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در شهرستان‌ها به استان منتقل خواهد شد.

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی هدف این اقدام را کاهش دغدغه‌های کشاورزان در زمینه تامین نهاده‌های مورد نیاز عنوان کرد و افزود: توزیع این سهمیه در میان متقاضیان، علاوه بر رفع نگرانی‌های موجود، زمینه استمرار فعالیت‌های کشاورزی و تأمین امنیت غذایی را فراهم می‌کند.

ضیائیان احمدی تأکید کرد: تلاش شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این است که با مدیریت دقیق و هماهنگی کامل، نهاده‌های کودی به موقع به دست بهره‌برداران و کشاورزان استان برسد.