به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ بوستان زیبای سرچشمه محلات به عنوان یکی از پربازدیدترین و پرمخاطبترین اهداف گردشگری استان و کشور شناخته میشود.
این بوستان خوش آب و هوا، با وجود چشمهی خروشان و آبهای روان، چنارهای تنومند و مناظری چشم نواز در فضایی به مساحت ۳۰۰ هکتار در شمالیترین نقطه شهرستان محلات قرار گرفته است.
شهرستان محلات پذیرای هزاران نفر مسافر و گردشگر از سراسر کشور است که در طول سال خصوصا ایام تعطیل این شهرستان را مقصد سفر خود انتخاب میکنند.
قریب به ۵۰۰۰ چ نار چند ساله تا چند صدساله فرشی از برگهای پاییزی را بر زمین گسترانده و فرصتی بی نظیر برای خلق یک خاطره بیاد ماندنی پیش روی گردشگران نهادهاند.
در این شهرستان ۳۳ اثر تاریخی و گردشگری ملموس و غیر ملموس به ثبت ملی رسیده است.
شهرستان محلات در جنوب استان مرکزی، با بیش از ۵۰ جاذبه گردشگری، فرهنگی، تاریخی و مذهبی، همچون بوستان زیبای سرچشمه، دهکده گل، میدان چنار، مجتمع آبدرمانی آبگرم، ستونهای تاریخی خورهه، آتشکده آتشکوه و یخچال طبیعی نیمور، پذیرای بیش از یک میلیون مسافر و گردشگر داخلی و خارجی در طول سال است.