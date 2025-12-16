دادستان عمومی و انقلاب اصفهان گفت: مزایده خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های توقیفی استان اصفهان از روز شنبه ۲۲ آذر آغاز شده که در جریان آن تعداد ۴۲۶ دستگاه خودروی سبک و سنگین و موتورسیکلت موجود در پارکینگ موضوع این مزایده به فروش می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدمحمد موسویان با اشاره به مزایده بیش از ۴۰۰ دستگاه خودرو و موتور سیکلت توقیفی ستاد مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان افزود: ارزش تقریبی این وسایل نقلیه را ۷۳۱ میلیارد ریال، اعلام کرد.

وی گفت: همه موتور سیکلت‌ها و بیشتر خودرو‌های موجود در این مزایده چندین سال در پارکینگ‌های استان رسوب کرده بودند که با تدابیر اتخاذ شده همه این وسائط به مزایده و به فروش خواهد رفت.

دادستان عمومی و انقلاب اصفهان با قدردانی از عملکرد شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان افزود: تعیین تکلیف این تعداد وسایل نقلیه در نوع خود کم‌نظیر و بی‌سابقه بوده و انتظار از این شورا استمرار این تلاش‌های جهادی و شبانه‌روزی است.

موسویان گفت: اقدامات دستگاه قضائی استان به منظور سامان‌دهی به وضعیت پارکینگ‌ها تا تعیین تکلیف آخرین خودرو و موتورسیکلت توقیفی ادامه خواهد داشت.

متقاضیان می‌توانند از تاریخ ۲۲ تا ۲۶ آذر از این وسایل نقلیه در پارکینگ شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان، بازدید و جهت شرکت در مزایده به درگاه الکترونیکی تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) مراجعه کنند.