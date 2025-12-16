قضاوت داور کهگیلویه و بویراحمد در مسابقات کشتی کشور
محمدرضا رحیمی داور کهگیلویه و بویراحمدی رقابت های کشتی فرنگی بزرگسالان کشور را قضاوت می کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، رقابتهای کشتی فرنگی بزرگسالان کشور، (انتخابی تیم ملی)، با حضور ۳۱ تیم ازسراسر کشور از ۲۶ تا ۲۸ آذر در شهر اهواز استان خوزستان برگزار می شود. طبق دعوت و اعلام کمیته داوران فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ۲۲ داور نخبه و بین المللی از سراسر کشور در این مسابقات قضاوت خواهند کرد. طبق این دعوتنامه از استان کهگیلویه و بویراحمد آقای محمدرضا رحیمی داور بین المللی کشتی هم استانی نیز در این مسابقات قضاوت می کنند.