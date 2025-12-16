به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میز خدمت مدیرکل کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان آذربایجان غربی در شهرستان پلدشت برپا شد.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان با حضور در شهرستان پلدشت در دیداری چهره به چهره با مددجویان این شهرستان به مسایل و مشکلات آنها رسیدگی کرد.

در این برنامه که در محل مسجد جامع پلدشت برگزار شد، مددجویان کمیته امداد مسائل و مشکلات خود را با مدیرکل کمیته امداد استان مطرح کرده و دستورات لازم را برای رسیدگی به درخواست‌های خود دریافت کردند