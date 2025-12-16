به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مراسم اختتامیه، برگزیدگان بخش های مختلف با حضور هنرمندان و سینماگران معرفی می شوند. به نقل از ستاد خبری جشنواره «سینماحقیقت»، در فاصله یک روز تا برگزاری مراسم

همچنین در آستانه برگزاری مراسم اختتامیه، نامزدهای دریافت جوایز بخش مسابقه ملی جشنواره سینماحقیقت معرفی شدند.

نامزدهای نشان فیروزه بهترین فیلم «سینماحقیقت»

۱- فتح‌اله امیری برای تهیه‌کنندگی فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۲- سرگل مرادی، اینا تدژوا و زینا برویان برای تهیه کنندگی فیلم «بال‌های آوازخوان»

۳- مهدی عوض‌زاده، هاشم مسعودی و مجتبی احسانی برای تهیه‌کنندگی فیلم «برای دخترم»

۴- احسان مشکور و کیومرث کُرده برای تهیه‌کنندگی فیلم «رویای ناتمام»

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند بلند

۱- فتح‌اله امیری و نیما عسگری برای کارگردانی فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۲- هیمن خالدی برای کارگردانی فیلم «بال‌های آوازخوان»

۳- مهدی عوض‌زاده برای کارگردانی فیلم «برای دخترم»

۴- سارا طالبیان برای کارگردانی فیلم «رویای ناتمام»

۵- معین کریم‌الدینی برای کارگردانی فیلم «زیر درخت لور»

۶- جعفر صادقی برای فیلم «کابوک»

۷- ماریا ماوتی برای فیلم «نامش زن»

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند نیمه بلند

۱- آرش اسحاقی برای کارگردانی فیلم «پیکار با پیکر»

۲- حامد سعادت برای کارگردانی فیلم «جنگل قائم»

۳- علی مومن علائی برای کارگردانی فیلم «سمیرا»

۴- صادق دهقانی برای کارگردانی فیلم «فصل فرار اسب‌ها»

۵- سپیده سپهی برای کارگردانی فیلم «کوروش»

نامزدهای بهترین کارگردانی فیلم مستند کوتاه

۱- سپیده جمشیدی‌نژاد برای کارگردانی فیلم «بَراَفتو»

۲- ابراهیم حصاری برای کارگردانی فیلم «فصل انگور»

۳- نازنین زهرا رفیعی برای کارگردانی فیلم «مُک»

۴- الهه اذکاری برای کارگردانی فیلم «موسیلی»

۵- علی همراز برای کارگردانی فیلم «نجوای چیزها»

نامزدهای بهترین پژوهش فیلم مستند

۱- هادی آفریده پژوهشگر فیلم «ارس رود خروشان»

۲- طهمورث صفایی، اصغر مبارکی، عباس دلاور، محمد سفرنگ، پرویز بختیاری، محمد اصغری پژوهشگران فیلم «البرز وحشی»

۳- آرش اسحاقی پژوهشگر فیلم «پیکار با پیکر»

۴- حامد سعادت پژوهشگر فیلم «جنگل قائم»

۵- فرشاد اکتسابی پژوهشگر فیلم «چهارراه حوادث»

۶- محمود رحمانی پژوهشگر فیلم «مثل یک بهمن»

۷- حنیف شهپرراد و آریان عطارپور پژوهشگر فیلم «مشت‌زنی در رینگ ترجمه»

نامزدهای بهترین تدوین فیلم

۱- حمید نجفی‌راد برای تدوین فیلم «آگیرا»

۲- لقمان سخنور برای تدوین فیلم «بال‌های آوازخوان»

۳- مصیب حنایی برای تدوین فیلم «برای دخترم»

۴- فرشاد اکتسابی برای تدوین فیلم «چهارراه حوادث»

۵- علی فراهانی صدر برای تدوین فیلم «رویای ناتمام»

۶- محدثه گلچین عارفی برای تدوین فیلم «مثل یک بهمن»

نامزدهای بهترین فیلمبرداری

۱- فرشاد افشین‌پور برای فیلمبرداری فیلم «البرز وحشی»

۲- نیما عسگری برای فیلمبرداری فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۳- وریا عبدیانی برای فیلمبرداری فیلم «بال‌های آوازخوان»

۴- ارسطو مداحی گیوی و سپیده جمشیدی برای فیلمبرداری فیلم «برافتو»

۵- رضا تیموری برای فیلمبرداری فیلم «کوروش»

۶- مهرداد امین برای فیلمبرداری فیلم «نامش زن»

نامزدهای بهترین صدا

۱- حمید زیباکلام برای صدابرداری و محمدحسین ابراهیمی برای صداگذاری فیلم «آگیرا»

۲- احسان افشاریان برای صداگذاری فیلم «بازگشت گور ایرانی»

۳- مهدی یگانه و ارسطو مفاخری برای صدابرداری و بهمن اردلان برای صداگذاری فیلم «بال‌های آوازخوان»

۴- امین شریفی برای صداگذاری فیلم «رویای ناتمام»

۵- آرش قاسمی برای صداگذاری فیلم «لاماسو»

۶- مهرداد عباس‌پور و شاهین پورداداشی برای صدابرداری و شاهین پورداداشی برای صداگذاری فیلم «مثل یک بهمن»

نامزدهای بهترین موسیقی متن

۱- کاوه عابدین برای موسیقی فیلم «برای دخترم»

۲- فردین خلعتبری برای موسیقی فیلم «مک»

۳- مسعود سخاوت‌دوست برای موسیقی فیلم «موسیلی»

۴- افشین و آرش عزیزی برای موسیقی فیلم «نامش زن»

نامزدهای بهترین نویسنده یا گوینده گفتار متن

۱- شبنم مقدمی برای گویندگی فیلم «ارس رود خروشان»

۲- مسعود جعفری برای گویندگی فیلم «پرندگان مانگرو»

۳- آرش اسحاقی برای گویندگی و نویسندگی فیلم «پیکار با پیکر»

۴- حامد سعادت برای نویسندگی و علی کهن برای گویندگی فیلم «جنگل قائم»

۵- شهرام درخشان برای نویسندگی و گویندگی فیلم «طجرشت»