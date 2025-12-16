پخش زنده
امروز: -
۲۰۰ نفر از دانشآموزان پسر شهرستان قزوین برای بازدید از مناطق عملیاتی عازم جنوب کشور شدند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، جانشین سپاه ناحیه امام سجاد شهرستان قزوین گفت: دانش آموزان در این اردوی چهار روزه از مناطق عمیاتی فتحالمبین، اروندکنار، شلمچه، طلاییه و هویزه بازدید خواهند کرد.
سرهنگ دوم پاسدار حسن نجفی آتانی افزود: این سفر معنوی فرصتی است تا دانشآموزان از نزدیک با مجاهدتها و رشادتهای رزمندگان اسلام در هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.
وی اضافه کرد: این اردوها نقش مهمی در تقویت روحیه جهادی، ایمان و پایداری دانشآموزان دارند و ارزشها و آرمانهای دفاع مقدس را در دل آنان زنده و ماندگار میسازند.