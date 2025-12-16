پخش زنده
در آستانه شب یلدا، سه واحد صنفی متخلف در کاشمر پلمب شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر با اعلام تشدید نظارتها بر بازار این شهرستان، گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان ستاد تنظیم بازار، سه واحد صنفی متخلف در سطح شهر پلمب شد.
محمد قربانی با بیان اینکه آرامش بازار، خط قرمز مدیریت شهرستان است، افزود: این گشت مشترک با هدف صیانت از حقوق مصرفکنندگان و پیشگیری از هرگونه اخلال در بازار انجام شد که طی آن، واحدهای صنفی به دلیل گرانفروشی، درج نکردن قیمت و بیتوجهی به ضوابط و مقررات نظام صنفی، شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برابر قوانین مربوطه با آنها برخورد شد.
او در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات و آرامش بازار اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به نزدیکی شب یلدا، ماه مبارک رمضان و روزهای پایانی سال، تأمین آرامش بازار و حمایت از حقوق مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است و هیچگونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.
قربانی افزود: به منظور جلوگیری از سوءاستفادههای احتمالی و ایجاد نوسان در بازار، گشتهای مشترک بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی بهویژه در حوزه کالاهای اساسی و پرمصرف، بهصورت مستمر و با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.
فرماندار کاشمر با اشاره به نقش مهم اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی، همکاری بازاریان و واحدهای صنفی با دستگاههای نظارتی را ضروری دانست و گفت: همراهی اصناف قانونمدار نقش مؤثری در جلب رضایت عمومی و حفظ اعتماد مردم دارد.
قربانی در پایان تأکید کرد: برخورد قانونی با واحدهای صنفی متخلف بدون اغماض انجام و در مقابل، از واحدهای منضبط و متعهد که قوانین را رعایت میکنند، حمایت میشود.