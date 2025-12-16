به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، فرماندار کاشمر با اعلام تشدید نظارت‌ها بر بازار این شهرستان، گفت: در جریان گشت مشترک بازرسان ستاد تنظیم بازار، سه واحد صنفی متخلف در سطح شهر پلمب شد.

محمد قربانی با بیان اینکه آرامش بازار، خط قرمز مدیریت شهرستان است، افزود: این گشت مشترک با هدف صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و پیشگیری از هرگونه اخلال در بازار انجام شد که طی آن، واحد‌های صنفی به دلیل گران‌فروشی، درج نکردن قیمت و بی‌توجهی به ضوابط و مقررات نظام صنفی، شناسایی و پس از تشکیل پرونده، برابر قوانین مربوطه با آنها برخورد شد.

او در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت حفظ ثبات و آرامش بازار اظهار کرد: در شرایط کنونی و با توجه به نزدیکی شب یلدا، ماه مبارک رمضان و روز‌های پایانی سال، تأمین آرامش بازار و حمایت از حقوق مردم خط قرمز مدیریت شهرستان است و هیچ‌گونه مماشاتی با متخلفان صورت نخواهد گرفت.

قربانی افزود: به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی و ایجاد نوسان در بازار، گشت‌های مشترک بازرسی و نظارت بر واحد‌های صنفی به‌ویژه در حوزه کالا‌های اساسی و پرمصرف، به‌صورت مستمر و با جدیت بیشتری ادامه خواهد داشت.

فرماندار کاشمر با اشاره به نقش مهم اصناف در ایجاد ثبات اقتصادی، همکاری بازاریان و واحد‌های صنفی با دستگاه‌های نظارتی را ضروری دانست و گفت: همراهی اصناف قانون‌مدار نقش مؤثری در جلب رضایت عمومی و حفظ اعتماد مردم دارد.

قربانی در پایان تأکید کرد: برخورد قانونی با واحد‌های صنفی متخلف بدون اغماض انجام و در مقابل، از واحد‌های منضبط و متعهد که قوانین را رعایت می‌کنند، حمایت می‌شود.