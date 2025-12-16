پخش زنده
امروز: -
آیین غبارروبی ضریح حضرت سیدجلالالدین اشرف (ع) در آستانه اشرفیه، پایتخت مذهبی گیلان با حضور بانوان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ همزمان با ایام ولادت بانوی آب، آیینه و قرآن، حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها، آیین عطرافشانی، گلابشویی و غبارروبی ضریح مطهر حضرت سیدجلالالدین اشرف علیهالسلام، برای نخستینبار در کشور، با حضور گسترده بانوان و در قالب بزرگترین اجتماع بانوان گیلان برگزار شد.
حجتالاسلام والمسلمین استاد سید احمد دارستانی در این مراسم معنوی با اشاره به جایگاه والای زن در اسلام، بر نقش مهم پدر و مادر در تربیت فرزندان و لزوم احترام و قدردانی از والدین تأکید کرد.
وی در بخشی از سخنان خود با نقل حدیثی از امام صادق علیهالسلام، افزود: امام صادق (ع) میفرمایند: «ای جوان، اگر مادرت دست و پا نداشت و تو در تمام عمر، دست و پای او بودی، بدان که حتی با این کار هم تنها یکی از هزار محبت مادر را جبران کردهای» و این سخن پندی نه فقط برای یک جوان، بلکه پیامی ماندگار برای همه جوانان در طول تاریخ است.
ذاکران اهلبیت علیهمالسلام در این مراسم با ذکر و مدیحهسرایی، بر حال و هوای معنوی حرم اضافه کردند.