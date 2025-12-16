به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید حمید صالحی، با اشاره به اهمیت ارتقای کیفیت فضاهای کاری گفت: این اقدام گامی مؤثر در جهت بهبود شرایط بهره‌برداری و افزایش دوام سطوح نیروگاه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: کفپوش اپوکسی به دلیل دوام بالا، مقاومت مناسب در برابر ضربه، زیبایی ظاهری و سهولت در نگهداری، یکی از گزینه‌های پرکاربرد در فضاهای صنعتی محسوب می‌شود. در این پروژه ابتدا کلیه سطوح کف طبقه توربین‌ها با دستگاه ساب مخصوص سایش داده شد تا آلودگی‌ها و مواد زائد حذف و سطح بتن برای مراحل بعدی آماده شود. سپس عملیات اجرا در چهار مرحله شامل سیلرکشی، اجرای رنگ لایه میانی، سیلیس‌پاشی و اجرای رنگ لایه نهایی انجام گرفت. در پایان، کفپوش اپوکسی با ضخامت نهایی یک و نیم میلی‌متر اجرا و تحویل گردید.