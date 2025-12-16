به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقری شکیب افزود: از امشب با فعالیت سامانه بارشی انتظار داریم که بارش‌های خفیف برف را در برخی از نقاط استان داشته باشیم.

او تاکید کرد: سامانه بارشی طی روز‌های چهارشنبه و پنجشنبه ۲۶ و ۲۷ آذر نیز در منطقه فعال بوده و عمدتاً بارش خفیف برف را در برخی از ساعات در استان شاهد خواهیم بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: احتمال بارش طی ساعاتی از چهارشنبه شب و ظهر چهارشنبه تا ظهر پنجشنبه در استان بیشتر بوده و عمدتاً در نیمه جنوبی استان انتظار داریم که این بارش‌ها را داشته باشیم.

باقری شکیب گفت: از نظر دمایی از صبح پنجشنبه به بعد روند کاهشی دما‌های کمینه را شاهد خواهیم بود، ضمن اینکه دما‌های طول روز نیز از امروز به بعد روند کاهشی خواهد داشت.

دمای هوا در همدان در ۲۴ ساعت کذشته بین ۸ و منفی ۶ درجه سانتیگراد در نوسان بوده است.