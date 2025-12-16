به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان، گفت: با فعالیت سامانه بارشی اخیر در بیش از ۳۲ ایستگاه هواشناسی و باران‌سنجی استان سیستان و بلوچستان بارندگی به ثبت رسید.

محسن حیدری افزود: در ایستگاه‌های کشیک با ۳۱ میلی‌متر، بنت و هلنچکان هرکدام ۲۵ میلی‌متر، قصرقند ۲۲.۵ میلی‌متر، کهیر ۱۹ میلی‌متر، بلپیر ۱۴ میلی‌متر و نیکشهر ۱۳.۵ میلی‌متر گزارش بارندگی شده است.

وی ادامه داد: در پی ناپایداری‌ جوی عصرگاهی روز گذشته، در زرآباد پنج میلی‌متر و ایستگاه‌های توتان، چاهان و داروکان نیکشهر به ترتیب سه، ۶.۵ و ۲ میلی‌متر بارش ثبت شده که بیانگر فعال بودن سامانه بارشی در مناطق جنوبی استان است.

حیدری افزود: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی و گزارش ایستگاه‌های هواشناسی سیستان و بلوچستان نشان می‌دهد شرایط ناپایدار جوی همچنان بر استان حاکم است و این وضعیت در روزهای آینده به‌صورت متناوب ادامه خواهد داشت.

وی اضافه کرد: رگبارهای پراکنده باران همراه با رعدوبرق برای امروز در سیستان و بلوچستان پیش‌بینی شده که شدت آن در ارتفاعات جنوبی بیشتر خواهد بود، این شرایط ناپایدار در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه بیشتر نوار غربی، نیمه شمالی و ارتفاعات جنوبی استان را دربرمی‌گیرد و روز جمعه نیز به‌صورت پراکنده ادامه خواهد داشت.

حیدری تصریح کرد: از امروز تا پایان هفته، در زاهدان و مناطق مرکزی و جنوبی سیستان و بلوچستان وزش باد به نسبت شدید تا شدید همراه با خیزش گردوخاک و کاهش دید افقی انتظار می‌رود که می‌تواند موجب اختلال در ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های روزمره شود.

وی با اشاره به وضعیت دریای عمان بیان کرد: دریای عمان از امروز مواج پیش‌بینی می‌شود و این شرایط نامساعد تا پایان هفته تداوم دارد بنابراین به شناورها و فعالان دریایی به‌ویژه قایق‌های سبک و صیادی، توصیه می‌شود از ترددهای غیرضروری خودداری کرده و تمهیدات ایمنی را رعایت کنند.

مدیرکل هواشناسی سیستان و بلوچستان با هشدار درباره احتمال تشدید ناپایداری‌های جوی از شهروندان خواست از فعالیت‌های کوهنوردی، چرای دام در ارتفاعات و اسکان در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها پرهیز کرده و توصیه‌های ایمنی هواشناسی را جدی بگیرند.