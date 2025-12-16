سخنگوی سازمان دفاع شهری غزه با اشاره به شرایط نامناسب جوی و آسیب دیدن ۹۰ درصد چادر‌های آوارگان گفت: ۱۵ فلسطینی از جمله ۳ کودک به دلیل این شرایط به شهادت رسیدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمود بصل، سخنگوی سازمان دفاع شهری غزه در گفت‌و‌گو با شبکه المسیره گفت: اوضاع انسانی نوار غزه دشوار است و این منطقه درحال فروپاشی کامل است. ۹۰ درصد چادر‌ها به دلیل اوضاع جوی و بارش‌ها آسیب دیده‌اند. چادر‌ها برای پناه دادن به آوارگان غزه مناسب نیست و درباره شیوع بیماری‌ها هشدار می‌دهیم.

وی تاکید کرد: بخش دیگر مشکلات غزه، مسئله زیر آوار ماندن مردم بعد از ۲ سال نسل کشی است. تنها با یک بیل مکانیکی روند خارج کردن قربانیان از زیر آوار‌ها را آغاز کردیم و در جریان آن شاهد بودیم که چطور اجساد آنان طعمه حیوانات شده است.

محمود بصل افزود: برای خارج کردن اجساد از زیر آوار، هیچ ماشین آلات سنگینی وارد نوار غزه نشده است و ما با بحران نبود سوخت مواجه هستیم. هزار و ۴۰۰ درخواست کمک از سوی شهروندان در غزه شده است و در فهرست انتظار هستند.

سخنگوی سازمان دفاع شهری خاطر نشان کرد: از صلیب سرخ و سازمان‌های بین المللی درخواست کردیم که نیاز‌های ما برای ادامه فعالیت‌های امدادی را فراهم کند و دشمن همچنان به ممانعت و تعلل‌های خود ادامه می‌دهد. ۱۵ فلسطینی از جمله ۳ کودک به دلیل اوضاع جوی جان باختند و بیش از ۷۰ ساختمان، بخش زیادی از آن‌ها دچار ریزش شده است. ما خواستار فراهم کردن پناهگاه برای مردم و آغاز روند بازسازی هستیم و جهان باید به مسئولیت‌های انسانی خود عمل کند.

در این راستا، «کاظم ابوخلف» سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در فلسطین دوشنبه شب اعلام کرد که شرایط زندگی کودکان در نوار غزه با شرایط هوای سرد و بارش شدید و سیل آسا دشوار و وخیم است.

ابوخلف به شبکه الجزیره گفت: حجم نیاز‌ها در نوار غزه بسیار بزرگ است و ۶۰۰ هزار پتو و هفت هزار چادر در غزه توزیع کرده‌ایم، اما این مقادیر پاسخگوی نیاز‌ها نیست.

سخنگوی یونیسف همچنین گفت: بارش باران بسیار شدید است و آب به داخل چادر‌ها نفوذ می‌کند.

از سوی دیگر سخنگوی جنبش حماس با هشدار درباره پیامد‌های انسانی این شرایط، از ناتوانی جامعه جهانی در شکستن محاصره و تأمین حداقل‌های اسکان اضطراری انتقاد کرد.