تیم آاس رم در دیداری از هفته پانزدهم سری آ ایتالیا، در ورزشگاه المپیکو به پیروزی ۱-۰ مقابل کومو دست یافت.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در دیداری از هفته پانزدهم سری آ ایتالیا، آاس رم در ورزشگاه المپیکو به پیروزی ۱-۰ مقابل کومو دست یافت.

تک گل بازی را وسلی، مدافع برزیلی رم در دقیقه ۶۱ به ثمر رساند تا پس از دو شکست متوالی مقابل ناپولی و کالیاری در سری آ، جالوروسی با پیروزی خانگی مقابل شاگردان سسک فابرگاس به مسیر پیروزی بازگردد. در حالی که آداعی از کومو نزدیک پرچم کرنر مصدوم روی زمین افتاده بود، حمله رم ادامه یافت. سانتر ارسالی به سوله رسید و او توپ را به وسلی سپرد تا ضربه او از بین پا‌های آلکس عبور کرده و وارد گوشه پایین دروازه شود.

رم با این برد تغییری در جایگاهش به وجود نیامد و در رتبه چهارم ماند. کومو هم با ۲۴ امتیاز هفتم است.