فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در خدمت شهروندان
معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، با اشاره به نقش مؤثر مشاورههای تخصصی در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، از فعالیت ۱۱ مرکز مشاوره پلیس در سطح پایتخت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، سرهنگ علی همهخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ اظهار داشت: مراکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با بهرهگیری از کارشناسان مجرب در حوزههای روانشناسی، مشاوره خانواده و مددکاری اجتماعی، با رویکردی پیشگیرانه و اجتماعیمحور، به شهروندان خدمات تخصصی ارائه میدهند و تلاش میکنند بسیاری از مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی پیش از ورود به فرآیندهای قضایی و انتظامی، بهصورت اصولی و مسالمتآمیز حلوفصل شود.
معاون فرهنگی و اجتماعی فاتب افزود: این مراکز خدماتی همچون مشاوره فردی، خانوادگی و زناشویی، تربیتی، اجتماعی و روانشناختی را با رعایت کامل اصل محرمانگی و حفظ کرامت مراجعان ارائه میکنند و نقش مؤثری در کاهش تنشهای اجتماعی و تحکیم بنیان خانواده دارند.
سرهنگ همهخانی با بیان اینکه در حال حاضر ۱۱ مرکز مشاوره فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در مناطق مختلف شهر تهران فعال هستند، تصریح کرد: شهروندان میتوانند برای دریافت مشاوره، راهنمایی و تعیین وقت مراجعه، با شماره تماس ۰۹۶۵۸۰ ارتباط برقرار کنند.
وی در پایان تأکید کرد: توسعه خدمات مشاورهای پلیس، گامی مهم در مسیر تحقق امنیت پایدار، افزایش آرامش اجتماعی و تقویت تعامل سازنده میان پلیس و شهروندان به شمار میرود