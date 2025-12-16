مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از اجرای گسترده طرح توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی دوره ابتدایی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز چهارمحال چهارمحال و بختیاری،خدادای گفت: این طرح با هدف ارتقای سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان و در ۴۳ نوبت در طول سال تحصیلی اجرا می‌شود.

وی، با اشاره به آغاز برنامه توزیع شیر رایگان در مدارس دولتی دوره ابتدایی، افزود: این طرح امروز در سطح استان آغاز شده و حدود ۳۰۶ هزار دانش‌آموز دوره ابتدایی در سراسر چهارمحال و بختیاری تحت پوشش آن قرار می‌گیرند.

وی افزود: با هماهنگی‌ها و برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، توزیع شیر رایگان در قالب ۴۳ نوبت در طول سال تحصیلی انجام خواهد شد که در مجموع بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار پاکت شیر میان دانش‌آموزان توزیع می‌شود.

خدادادی با تأکید بر اهمیت این طرح تصریح کرد: توزیع شیر رایگان از برنامه‌های مهم وزارت آموزش و پرورش و اداره‌کل آموزش و پرورش استان است و این اقدام صرفاً یک برنامه نمادین نیست، بلکه پیامی روشن از سوی آموزش و پرورش به دانش‌آموزان و خانواده‌ها دارد.

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: این طرح نشان‌دهنده توجه ویژه آموزش و پرورش به سلامت جسمی و روحی دانش‌آموزان است و در راستای سیاست‌های کلان این وزارتخانه برای ارتقای سلامت و بهبود کیفیت زندگی دانش‌آموزان در دستور کار قرار گرفته و با جدیت دنبال می‌شود.