آغاز فعالیت سامانه بارشی قوی ازفردا، ۲۶ آذرماه در خراسان رضوی
سامانه بارشی قوی ازفردا، چهارشنبه، ۲۶ آذرماه در خراسان رضوی فعال میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی،
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: از اواخر وقت امروز (سه شنبه) و نیز چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی کنونی بویژه در نیمه جنوبی استان بر گستره بارشها افزوده میشود که فعالیت این سامانه قوی با آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آبها و سیلابی شدن مسیلها همراه خواهد بود.
آذر رضاییپور افزود: از فردا چهارشنبه دما به طور قابل ملاحظهای کاهش مییابد به طوری که تا روزهای پایانی هفته حداقل دمای شبانه در مناطق سردسیر و کوهستانی به کمتر از ۱۰ درجه زیر صفر میرسد.
وی گفت: در روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته آینده بارشها به تدریج از باران به برف تغییر کرده و بواسطه فعالیت سامانه قوی، تشکیل مه همراه با کاهش میدان دید، لغزندگی و یخ زدگی جاده ها، وزش باد شدید، کولاک در گردنهها و اختلال در سامانههای حمل و نقلی در قالب هشدار سطح نارنجی پیش بینی میشود.
کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته میزان بارش در مشهد دو دهم میلیمتر، فریمان یک دهم میلیمتر و خوافسه و چهار دهم میلیمتر ثبت شده است البته الان نیز بارش باران در شهرستانهای خواف و تایباد جریان دارد.
رضایی پور بیان کرد: میانگین دمای دیروز مشهد بین ۲ تا ۶ درجه سانتیگراد در نوسان بود و حداکثر دمای این شهر طی ۲۴ ساعت آینده ۱۱ درجه و حداقل به سه درجه بالای صفر درجه سلسیوس میرسد.