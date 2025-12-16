سامانه بارشی قوی ازفردا، چهارشنبه، ۲۶ آذرماه در خراسان رضوی فعال می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: از اواخر وقت امروز (سه شنبه) و نیز چهارشنبه با تقویت سامانه بارشی کنونی بویژه در نیمه جنوبی استان بر گستره بارش‌ها افزوده می‌شود که فعالیت این سامانه قوی با آب گرفتگی معابر، جاری شدن روان آب‌ها و سیلابی شدن مسیل‌ها همراه خواهد بود.

آذر رضایی‌پور افزود: از فردا چهارشنبه دما به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش می‌یابد به طوری که تا روز‌های پایانی هفته حداقل دمای شبانه در مناطق سردسیر و کوهستانی به کمتر از ۱۰ درجه زیر صفر می‌رسد.

وی گفت: در روز‌های پنجشنبه، جمعه و شنبه هفته آینده بارش‌ها به تدریج از باران به برف تغییر کرده و بواسطه فعالیت سامانه قوی، تشکیل مه همراه با کاهش میدان دید، لغزندگی و یخ زدگی جاده ها، وزش باد شدید، کولاک در گردنه‌ها و اختلال در سامانه‌های حمل و نقلی در قالب هشدار سطح نارنجی پیش بینی می‌شود.

کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی اظهار کرد: در شبانه روز گذشته میزان بارش در مشهد دو دهم میلیمتر، فریمان یک دهم میلیمتر و خوافسه و چهار دهم میلیمتر ثبت شده است البته الان نیز بارش باران در شهرستان‌های خواف و تایباد جریان دارد.

رضایی پور بیان کرد: میانگین دمای دیروز مشهد بین ۲ تا ۶ درجه سانتیگراد در نوسان بود و حداکثر دمای این شهر طی ۲۴ ساعت آینده ۱۱ درجه و حداقل به سه درجه بالای صفر درجه سلسیوس می‌رسد.