به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ متقاضیان از امروز می‌توانند یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه، به نام سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی وکالتی و مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان مسدود کنند.

متقاضیانی که با عناوینی غیر از عنوان مذکور اقدام به وکالتی کردن حساب می‌کنند، امکان ثبت نام نخواهند داشت و سامانه مسئولیتی در خصوص موضوع مذکور ندارد.

بر اساس این گزارش، پس از وکالتی کردن حساب (۲۴ ساعت پس از ثبت درخواست در بانک مربوطه) تا روز سه شنبه دوم دی ماه امکان ورود به سامانه و انتخاب دو اولویت برای متقاضیان به نشانی salecars.ir فراهم خواهد شد.

مشخصات خودرو‌های عرضه شده در سامانه یکپارچه

همه قیمت‌های مندرج در جدول، قیمت در مبادی ورودی کشور بوده و هزینه‌های بعد از ترخیص شامل بیمه شخص ثالث، شماره‌گذاری، مالیات بر ارزش افزوده، عوارض قانونی، اسقاط خودروی فرسوده، کرایه حمل و غیره به قیمت‌های مذکور اضافه می‌شود.

شرکت‌های عرضه‌کننده موظفند در همه فروش‌ها، ضوابط و روش‌های ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو را رعایت کرده و بر اساس برنامه‌ریزی‌ها و اقدامات انجام‌شده جهت ترخیص خودروها، نسبت به انعقاد قرارداد با خریداران اقدام کنند.

مفاد قرارداد‌های منعقده باید کاملاً منطبق با آیین نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خودرو و سایر دستورالعمل‌های قانونی مرتبط بوده و هرگونه درج بند خارج از چارچوب یا اخذ وجه اضافه یا تعهد تحویل خارج از مهلت قانونی، موجب مسئولیت حقوقی و قانونی شرکت عرضه‌کننده است.

متقاضیان باید پیش از هرگونه پرداخت وجه یا امضای قرارداد، همه اطلاعیه‌ها، شرایط عمومی و اختصاصی و سایر اسناد مرتبط را کامل مطالعه کنند. پرداخت وجه یا امضای قرارداد، به منزله قبول کامل شرایط است و ادعای عدم آگاهی پذیرفته نخواهد بود.

این اطلاعیه مطابق با مجوز شماره ۶۷۷۷۵۸۹ و ۶۷۹۱۳۰۴ و ۶۷۸۳۹۸۴ و ۶۷۷۸۱۰۳ وزارت صنعت، معدن و تجارت تدوین شده است.

کاربرانی که برای وکالتی‌سازی حساب بانکی خود اقدام کرده‌اند، می‌توانند صرفاً با شماره تلفن همراه ثبت‌شده در پایگاه اطلاعاتی بانک، به سامانه ورود کنند،؛ ضمن اینکه به‌منظور حفظ یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از بروز مغایرت و تخلف، امکان ورود با شماره تلفن همراهی خارج از اطلاعات دریافتی از بانک وجود نخواهد داشت.

چنانچه متقاضی به شماره همراه ثبت‌شده در بانک دسترسی نداشته و یا تمایل به ورود به سامانه با شماره همراه دیگری که به نام ایشان است دارد، ضروری است ابتدا به شعب بانک عامل مراجعه کرده و برای اصلاح یا به‌روزرسانی اطلاعات تماس خود اقدام کند، بدیهی است بانک پس از ثبت تغییرات، اطلاعات جدید را در بازه زمانی تقریبی ۲۴ ساعت به سامانه ارسال خواهد کرد و سامانه هیچگونه مسئولیتی در خصوص ثبت اطلاعات نادرست توسط متقاضیان در بانک ندارد.