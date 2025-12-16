به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، خانی مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی گفت: افزایش تعامل سازنده بین اداره کل حفاظت محیط زیست و مرکز نخبگان استان با بهره گیری حداکثری از ظرفیتهای علمی، تجربی، مشاوره ای و فناورانه ،هم اندیشی، همگرایی پژوهش های دانشگاهی با نیازها و اولویتهای سازمان و توسعه دانش و فناوری های کاربردی ،حمایت از شرکتهای دانش بنیان در توسعه نمونه سازی و تجاری سازی محصولات در حوزه محیط زیست ،شناسایی نخبگان در حوزه محیط زیست به منظور استفاده از ظرفیت علمی و تخصصی آنان در رفع چالشهای محیط زیست استان، توسعه زیرساختهای آموزشی،پژوهشی و فناوری مورد نیاز در حوزه محیط زیست، همکاری در ایجاد تحول بنیادی در نگرش به محیط زیست در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، صنعت، کشاورزی و سایر بخشها در زمینه محیط زیست، حمایت از انجمن های علمی و سازمانهای غیر دولتی زیست محیطی، کمک به ارتقاء سطح دانش و بینش نخبگان در مسائل زیست محیطی و... از جمله اهداف انعقاد این تفاهم نامه است که از طریق دو طرف پیگیری وعملیاتی خواهد شد.

خانی افزود :بر اساس این تفاهم نامه ، اداره کل حفاظت محیط زیست متعهد به اعلام اولویت ها و نیازمندی های آموزشی، پژوهشی و فناوری به مرکز نخبگان، فراهم کردن تمهیدات و ساز و کار لازم برای انجام بازدیدهای علمی نخبگان و پژوهشگران از مراکز تحقیقاتی، اجرایی و مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست، فراهم کردن امکان حضور دانشجویان و نخبگان به منظور انجام پژوهش های مشترک، حمایت از طرح های مورد توافق طرفین در حوزه محیط زیست، بهره گیری از ظرفیت های علمی-کارشناسی و اجرایی مرکز نخبگان در انجام فعالیت های آموزشی و تحقیقاتی.، برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی و سمینارهای علمی مشترک،هدایت نخبگان و دانشجویان به مطالعه و پژوهش های کاربردی در زمینه محیط زیست انسانی و طبیعی، استفاده از امکانات مشترک از قبیل کتابخانه، آزمایشگاه، موزه، سالن اجتماعات و ...،استفاده از پژوهش های کاربردی انجام شده در حوزه محیط زیست، استفاده از دانشجویان و نخبگان علاقه مند به عنوان همیار افتخاری محیط زیست، همکاری در برگزاری تورهای علمی-تفریحی به منظور آشنایی با مناطق تحت مدیریت حفاظت محیط زیست استان و...شد.

وی گفت: در مقابل، بنیاد نخبگان نیز همکاری در انجام فعالیت های آموزشی و اجرای طرح ها و پروژه‌های تحقیقاتی و مطالعاتی استان، معرفی نخبگان برای تدریس دوره های آموزشی تخصصی و یا همکاری در اجرای طرح های مطالعاتی، همکاری در برگزاری دوره های آموزشی ویژه مخاطبان اثرگذار به منظور ارتقاء فرهنگ و اخلاق زیست محیطی و نیل به توسعه پایدار، همکاری در خصوص تهیه و تولید منابع آموزشی¬(نوشتاری، صوتی، تصویری) با بهره گیری از تکنولوژی‌های نوین آموزشی برای مخاطبین اجتماعی در زمینه حفاظت محیط زیست، همکاری در شناخت نیازها و تدوین اولویت‌های پژوهشی و تحقیقاتی اداره کل محیط زیست در حوزه حفاظت محیط زیست و توسعه پایدار و ایجاد بانک اطلاعات پژوهشی استان در زمینه محیط زیست، همکاری در اجرای پروژه های مربوط به بهره‌گیری از رهیافت‌های مشارکتی در زمینه حفاظت از محیط زیست، تشویق و حمایت از پژوهشگران و فعالان عرصه حفاظت از محیط زیست استان، آشنا کردن دانشجویان و نخبگان با فعالیت های اداره کل حفاظت محیط زیست استان، ارائه خدمات علمی، تحقیقاتی-مطالعاتی و آموزشی به پرسنل حفاظت محیط زیست استان، در اولویت قراردادن عناوین تحقیقاتی پیشنهادی یا توافق شده با اداره کل حفاظت محیط زیست استان،معرفی نخبگان، متخصصان و پژوهشگران به اداره کل، فراهم کردن امکان استفاده از ظرفیت و امکانات آموزشی ،سالن اجتماعات،سالن سمعی و بصری و ... ،اجرای طرح مدیریت سبز در مرکز نخبگان و شرکتها و مراکز تحت مدیریت و...را بر عهده گرفت.

در پایان مسئولان دو دستگاه تأکید کردند که این همکاری می‌تواند الگویی موفق برای پیوند دانش دانشگاهی با نیازهای اجرایی باشد و با همگرایی ظرفیت‌های علمی و اجرایی، تحولی بنیادین در نگرش به محیط زیست در بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایجاد کند.