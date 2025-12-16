پخش زنده
امروز: -
از فردا چهارشنبه تا جمعه بیست و هشتم آذر برای استان مرکزی بارش برف پیشبینی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هشدار هواشناسی سطح نارنجی شماره ۹ استان مرکزی صادر شد.
توصیف سامانه:
پیرو هشدار زرد شماره ۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ و تاکید بر محتوی این هشدار، بررسیها نشان میدهد که فعالیت بارش سامانه عمدتا بصورت برف خواهد بود و در برخی مناطق بویژه دامنه و ارتفاعات نیمه جنوب و نوار مرکز استان از شدت بیشتری برخوردار است.
زمان شروع: چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۶
زمان پایان: جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸
نوع مخاطره:
چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۶: گاهی بارش برف، در مناطق گرمتر بارش باران و برف، در برخی مناطق پدیده مه، گاهی وزش باد و در مناطق کوهستانی احتمال کولاک برف
پنجشنبه ۱۴۰۴/۰۹/۲۷: گاهی بارش برف، پدیده مه، گاهی وزش باد و در مناطق کوهستانی احتمال کولاک برف
جمعه ۱۴۰۴/۰۹/۲۸: گاهی بارش برف، وزش باد و کولاک برف، پدیده مه و کاهش دما
- دمای هوا به ویژه دمای روزانه همزمان با فعالیت سامانه کاهش خواهد یافت، اما با عبور سامانه دمای هوا از جمعه شب بطور محسوس تری کم خواهد شد و هوای سرد تا اواسط هفته آینده تداوم خواهد یافت که موجب یخبندان گسترده در استان خواهد شد.
منطقه اثر:
اراک، آشتیان، تفرش، خمین، دلیجان، شازند، فراهان، کمیجان، محلات، خنداب، غرق آباد و دامنه و ارتفاعات ساوه و زرندیه
اثر مخاطره:
اختلال تردد در معابر عمومی و جاده ها، بویژه جادههای کوهستانی و گردنههای استان، به دلیل لغزندگی و یخ زدگی سطح جاده و کاهش دید به دلیل پدیده مه و کولاک برف -احتمال انسداد گردنهها و جادهها روستایی مناطق سردسیر و کوهستانی - احتمال آسیب به سازههای سبک و ناپایدار - احتمال ایجاد رواناب و آبگرفتکی معابر -احتمال خسارت به بخش کشاورزی.
توصیه:
خودداری از سفرهای غیر ضروری - در صورت سفر رعایت حداکثر احتیاط لازم و همراه داشتن زنجیر چرخ و سایر تجهیزات زمستانی بویژه در عبور از جادههای کوهستانی و گردنههای استان - باز گشایی مسیرهای عبور آب و دهانه پلها - انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از یخزدگی بویژه یخ زدگی تاسیسات آبیاری و ماشین آلات کشاورزی - تنظیم دما و رطوبت گلخانه ها، سالنهای پرورش طیور و ... - استحکام بخشی به سازههای سبک و ناپایدار بویژه پوشش گلخانهها - زهکشی و بازگشایی مسیرهای عبور آب در باغات و مزارع - انتقال محصولات و نهادههای کشاورزی به انبارهای استاندارد - مدیریت مصرف حاملهای انرژی
آمادگی دستگاههای اجرایی مربوطه بویژه راهداریها و شهرداریها.