پخش زنده
امروز: -
نشست هماندیشی، مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی با مدیران ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با هدف بررسی راهکارهای احیای بناهای تاریخی وابسته به اوقاف برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما برزین ضرغامی در این نشست با تأکید بر لزوم همافزایی میان دستگاههای متولی میراثفرهنگی گفت: صندوق احیا آمادگی دارد فهرست بناهای تاریخی واجد شرایط که از سوی ادارهکل میراثفرهنگی معرفی میشود و قابلیت واگذاری و رسیدگی دارد را در چارچوب ضوابط قانونی، در دستور کار قرار دهد.
وی افزود: با شناسایی دقیق بناهای تاریخی و تعریف کاربریهای متناسب، میتوان زمینه حضور بخش خصوصی و سرمایهگذاران را فراهم کرد تا ضمن حفظ ارزشهای تاریخی، فرآیند احیا و بهرهبرداری اصولی از این آثار محقق شود.
مدیرعامل صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری از اماکن تاریخی و فرهنگی تصریح کرد: هدف صندوق صرفاً واگذاری نیست، بلکه احیای بخشی از تاریخ کشور از مسیر تعامل و همکاری میان نهادهای مسئول است و این مهم تنها با همافزایی و هماهنگی دستگاهها امکانپذیر خواهد بود.
ضرغامی خاطرنشان کرد: صندوق احیا آمادگی کامل دارد تا با همکاری ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان و ادارهکل میراثفرهنگی، روند شناسایی، واگذاری و احیای بناهای تاریخی را تسهیل کند و از ظرفیتهای موجود برای صیانت از میراث ارزشمند کشور بهره بگیرد.