پخش زنده
امروز: -
فرماندار سوادکوه با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی بر آمادگی نیروهای امدادی و رعایت توصیههای ایمنی توسط شهروندان تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پاریاو، فرماندار سوادکوه و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، طی این مدت استان با بارش متناوب باران، کاهش محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات و محورهای کوهستانی با مهآلودگی، بارش برف و کولاک همراه خواهد بود.
وی با تأکید بر لزوم آمادگی بیش از پیش نیروهای امدادی، پلیس راه و عوامل راهداری افزود: این دستگاهها باید آماده کمک و امدادرسانی در صورت نیاز باشند.
فرماندار سوادکوه همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی مستمر به شهروندان و رعایت دقیق توصیههای ایمنی تأکید کرد و از مردم خواست در این بازه زمانی از ترددهای غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کنند و هشدارهای صادره از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.