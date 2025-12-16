فرماندار سوادکوه با اشاره به هشدار سطح نارنجی سازمان هواشناسی بر آمادگی نیروهای امدادی و رعایت توصیه‌های ایمنی توسط شهروندان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ پاریاو، فرماندار سوادکوه و رئیس ستاد مدیریت بحران شهرستان گفت: بر اساس اطلاعیه سازمان هواشناسی، طی این مدت استان با بارش متناوب باران، کاهش محسوس دما، وزش باد نسبتاً شدید و در ارتفاعات و محورهای کوهستانی با مه‌آلودگی، بارش برف و کولاک همراه خواهد بود.

وی با تأکید بر لزوم آمادگی بیش از پیش نیروهای امدادی، پلیس راه و عوامل راهداری افزود: این دستگاه‌ها باید آماده کمک و امدادرسانی در صورت نیاز باشند.

فرماندار سوادکوه همچنین بر ضرورت اطلاع‌رسانی مستمر به شهروندان و رعایت دقیق توصیه‌های ایمنی تأکید کرد و از مردم خواست در این بازه زمانی از ترددهای غیرضروری در مناطق پرخطر خودداری کنند و هشدارهای صادره از سوی مراجع رسمی را جدی بگیرند.