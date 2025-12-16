پخش زنده
شبکه دامپزشکی نجف آباد پروانه بهداشتی ۲۰۰ خودروی حمل فرآوردههای خام دامی را صادر و تمدید کردید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون بیش از ۲۰۰ خودروی حمل فرآوردههای خام دامی، خوراک دام و طیور و نهاده و مواد ریز مغذی بازدید و ممیزی و پروانه بهداشتی اشتغال به حمل با نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد صادر شده است.
میثم استکی با اشاره به پروسه دریافت پروانه بهداشتی خودروهای حمل افزود: ثبت درخواست صدور پروانه بهداشتی حمل و بارگذاری مدارک مورد نیاز با نام کاربری و کلمه عبور متقاضی، انجام میشود و بازدید و ممیزی خودروها از لحاظ نوع فعالیت و حمل دام یا فرآورده مورد بررسی و رفع نقص قرار میگیرد.