به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ رییس شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا کنون بیش از ۲۰۰ خودروی حمل فرآورده‌های خام دامی، خوراک دام و طیور و نهاده و مواد ریز مغذی بازدید و ممیزی و پروانه بهداشتی اشتغال به حمل با نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان نجف آباد صادر شده است.

میثم استکی با اشاره به پروسه دریافت پروانه بهداشتی خودرو‌های حمل افزود: ثبت درخواست صدور پروانه بهداشتی حمل و بارگذاری مدارک مورد نیاز با نام کاربری و کلمه عبور متقاضی، انجام می‌شود و بازدید و ممیزی خودرو‌ها از لحاظ نوع فعالیت و حمل دام یا فرآورده مورد بررسی و رفع نقص قرار می‌گیرد.