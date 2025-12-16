به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی شرکت آبفا‌ی استان اصفهان گفت: بر اثر حوادث ایجاد شده بر روی ۳ نقطه از خط انتقال آب شرق اصفهان با قطر هزار میلی‌متر کارکنان مدیریت بحران شرکت آب و فاضلاب توانستند پس از ۱۵ ساعت تلاش این حادثه را مهار کنند.

مهرداد خورسندی افزود: این خط وظیفه آبرسانی از مخزن آب گورت به شهر‌ها و مناطق شرقی استان را بر عهده دارد.

شرکت آب و فاضلاب اصفهان، صد شهر و ۹۴۸ روستای استان را زیر پوشش خود دارد؛ طول شبکه انتقال آب در این استان حدود ۲۳ هزار کیلومتر است.