مسئول شعبه دزفول و شمس آباد بنیاد بینالمللی آبشار عاطفهها گفت: ۲۷ سری جهیزیه برای نوعروسان کمتر برخوردار این شهرستان تهیه و به مناسبت ولادت حضرت زهرا (س) به آنها شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، خانم اسکندری اظهار داشت: با کمک خیرین و مردم نوع دوست دزفول، ۲۷ سری جهیزیه شامل؛ ماشین لباسشویی، بخاری، اجاق گاز، فرش، جاروبرقی و سرویس غذاخوری برای نوعروسان کمتر برخوردار این شهرستان تهیه و به مناسبت میلاد پربرکت فاطمه زهرا (س) به آنها اهدا شد.
وی ارزش ریالی هر سری از این جهیزیهها را بیش از ۲۵۰ میلیون ریال عنوان کرد و افزود: در بیش از ۱۱ سال سابقه در شعبه دزفول و شمس آباد، سالاانه حدود ۲۵ سری جهیزیه تهیه و بین زوجهای جوان کم بضاعت توزیع شده است.
اسکندری تهیه بستههای معیشتی، لوازم التحریر و لوازم خانه و همچنین کمک به خانوادههای بی سرپرست و سالمندان از دیگر خدمات بنیاد خیریه آبشار عاطفهها در دزفول و شمس آباد است.
در حاشیه این مراسم که با حضور امام جمعه و نماینده دزفول، مسئولین دانشگاه علامه عسگری و مردم و خیرین در دانشگاه بین المللی علامه عسکری دزفول برگزار و جشن عقدی هم برای زوجهای جوان برپا شد که با مولودی خوانی، استنداپ و سخنرانی همراه بود.