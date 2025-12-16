پخش زنده
یک شرکت دانشبنیان با تولید آنالیزورهای آب هوشمند و بدون نیاز به مواد شیمیایی، موفق به جایگزینی تجهیزات خارجی در صنایع کشور شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این دستگاهها که در نیروگاهها و صنایع پتروشیمی مورد استفاده قرار میگیرند، با کنترل دقیق کیفیت آب و کاهش هزینههای عملیاتی، نمونهای موفق از فناوری بومی ایران محسوب میشوند.
طیبه قدسالهی مدیرعامل این شرکت دانش بنیان با معرفی دو محصول اصلی صنعتی شرکت، آنالیزور آب آزمایشگاهی و آنالیزور آب آنلاین، گفت : این دستگاهها ابتدا در مراکز دانشگاهی و پژوهشگاهی نصب شده و پس از دریافت بازخوردها، وارد بازار صنعتی شدند. هماکنون این دستگاهها در نیروگاهها و صنایع گاز و پتروشیمی در عسلویه مورد استفاده قرار میگیرند.
وی در ادامه افزود: آنالیزور آنلاین آب این شرکت بدون نیاز به محلولهای شیمیایی عمل میکند و قادر است پارامترهای حیاتی آب مانند نیترات، نیتریت، کدورت، COD و BOD را بهصورت مداوم اندازهگیری کند. این ویژگی علاوه بر کنترل فرآیند، از نظر مسائل زیستمحیطی نیز اهمیت بالایی دارد و صرفهجویی قابل توجهی در هزینهها ایجاد میکند. قیمت این محصولات داخلی تقریباً یک چهارم نمونههای خارجی است.
قدسالهی درباره قابلیتهای فنی دستگاهها گفت: آنالیزور آنلاین آب بدون مواد مصرفی و با حداقل نیاز به نگهداری ویژه کار میکند. در صورت بروز مشکل، خدمات هم به صورت حضوری و هم از راه دور ارائه میشود.
این فعال فناور تصریح کرد: اتصال دستگاه به اینترنت یا شبکههای موبایل امکان مشاهده دادهها و کنترل از راه دور را فراهم میکند و با استفاده از هوش مصنوعی، تغییر تنظیمات و کالیبراسیون به صورت خودکار انجام میشود. شاخص کیفیت طیفی (SQL) نیز صحت دادهها را لحظهای بررسی و بهترین کالیبراسیون را متناسب با شرایط واقعی آب انتخاب میکند، که کیفیت نتایج اسپکتروفتومتری را تضمین میکند.
وی با اشاره به بازارهای خارجی گفت: کشورهای آمریکا، آلمان، چین و ژاپن تولیدکننده این نوع محصولات هستند، اما محصولات این شرکت دانش بنیان در حال جایگزینی نمونههای خارجی در داخل کشور است.
قدسالهی تأکید کرد: تعداد زیادی از مراکز داخلی از آنالیزورهای آزمایشگاهی شرکت استفاده میکنند و برخی پروژهها نیز به صورت پایلوت در حال اجرا هستند.
به گفته وی، این محصولات یکی از دستاوردهای مهم فناوری بومی ایران در حوزه آنالیز و کنترل آب محسوب میشوند.