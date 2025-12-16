پخش زنده
واژگونی یک دستگاه مینی بوس سرویس مدرسه در محور فیروزه- خوشاب، باعث مصدوم شدن ۱۵ دانش آموز دختر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خراسان رضوی، رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی نیشابور گفت: این حادثه ساعت ۷:۳۴ صبح امروز، سهشنبه ۲۵ آذر در محور فیروزه به خوشاب (نرسیده به روستای سلیمانی) رخ داد که بلافاصله پس از اعلام به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، عملیات امدادرسانی آغاز شد.
دکتر محمدرضا مرادقلی افزود: در بررسیهای اولیه، ۱۵ دانش آموز دختر از روستاهای قره باغ و چزگ به عنوان مصدوم شناسایی شدند که از این تعداد، ۱۴ مصدوم توسط کارشناسان عملیاتی اورژانس پیشبیمارستانی نیشابور پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه، به مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حکیم نیشابور منتقل شدند.
وی با بیان اینکه علت واژگونی مینی بوس، خارج شدن لاستیک عقب اعلام شده است، گفت: یک مصدوم نیز با وسیله شخصی به بیمارستان مراجعه کرده است.
شهرستان فیروزه بعد از ۱۸ سال از شهرستان شدن، هنوز دارای بیمارستان نیست و مصدومان حوادت جادهای به مراکز درمانی نیشابور منتقل میشوند.